Météo: cette fois, l'automne est bien là

Le temps sera variable ce dimanche, avec des averses et de la pluie et des maxima de 12 à 13 degrés. Le vent diminuera graduellement à partir de l’ouest mais restera néanmoins soutenu.

Lundi et mardi, l’Institut royal météorologique s’attend toujours à de la pluie ou des averses. Il fera toutefois plus calme et les températures remonteront. A partir de mercredi, il fera assez beau avec des maxima autour de 18 degrés.

Ce dimanche, il fera souvent nuageux avec régulièrement des averses. Toutefois, quelques timides éclaircies seront possibles. Les maxima se situeront entre 7 et 11 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de 12 ou 13 degrés ailleurs.

Le matin, le vent de sud ouest sera généralement modéré à assez fort, à la mer parfois fort, avec des rafales autour de 60 km/h.

Plus tard, il s’orientera au secteur ouest et deviendra modéré dans l’intérieur et assez fort à la côte avec des rafales jusque 50 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps sera plus sec à partir de l’ouest du pays et la nébulosité deviendra variable. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés au littoral. Le vent sera modéré de secteur ouest dans l’intérieur.

A la côte, il sera encore parfois assez fort avec des rafales jusqu’à 50 km/h.

Lundi, le temps sera dans l’ensemble très nuageux avec quelques périodes de (faibles) pluies. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en Flandre. Le vent de secteur ouest, d’abord encore assez fort au littoral, deviendra partout modéré. Des pointes de 50 km/h sont possibles temporairement.