Néchin: la villa «White Cloud» de Gérard Depardieu à vendre

Selon nos confrères du Soir, Gérard Depardieu vend sa villa de Néchin: la «Villa White Cloud» au prix de 1.190.000 euros. Durant plusieurs années, l’acteur s’est servi de ce logement imposant comme pied-à-terre et le louait comme chambre d’hôte le reste de l’année. La star s’était installée dans ce village de la commune d’Estaimpuis fin 2012 et avait été élue au rang de Citoyen d’honneur.

C. C.

Il s’était ensuite fait de plus en plus absent et ne venait que très rarement dans sa demeure préférant déléguer ses affaires à un associé. Depardieu avait fait plusieurs investissements dans immobiliers dans la région: une cave à vin, une agence immobilière ainsi qu’un bar à vin qui devait également contenir une épicerie fine.

Ces projets n’ont jamais abouti et la «Villa White Cloud» gênerait des pertes (NDLR: 70.000 euros de pertes dans les comptes annuels de 2014). L’acteur a donc préféré la mettre en vente au prix de 1.190.000 euros.