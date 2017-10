Des milliers de manifestants à Charleroi ce lundi: voici les rues à ne surtout pas emprunter

Deux volets à cet événement : une marche et un forum. La première, partant de la gare de Charleroi Sud ou de la place Charles II, sillonnera les rues de la métropole avec une arrivée prévue sur la place Verte, où se tiendra ensuite le forum. La police de Charleroi prévient : la circulation sera fortement impactée.

Circulation interdite : à partir de 9h30 et aussi longtemps que nécessaire sur le quai de la gare du Sud, dans les deux sens. Ensuite à partir de 10h30 et aussi longtemps que nécessaire : rue Vauban, rue de France (entre la rue des Gardes et la place Charles II), rue de Charleville (entre la rue des Peines Perdues et la rue Ferrer), rue de Marcinelle (idem), la desserte du boulevard Tirou (côté opposé à la rue de la Croix-Rouge) vers la rue de Marcinelle, quai Rimbaud (entre la rue des Peines Perdues et la rue de l’Ecluse).

Circulation inversée : à partir de 9h30 et aussi longtemps que nécessaire : rue Ferrer ; quai Rimbaud ; quai Verlaine.