Ce dimanche peu avant 15h, une dame au volant de sa VW UP, circulait sur la RN90 en direction de Namur.

Probablement à cause des fortes pluies, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et est venue percuter la berme centrale avant de finir sur le bord de la route. Une ambulance de la zone Val de Sambre s’est rendue sur les lieux, accompagnée des pompiers qui ont procédé au balisage et au nettoyage de la route. La conductrice s’en sort indemne. La WPR de Daussoulx s’est chargée du constat.