L'horreur à Charleroi: Lindsay, une jeune fille de 17 ans, tailladée sur l'ensemble du corps sans aucune raison (photos)

Pourquoi ? Lindsay, 17 ans, ne le sait pas. Ce lundi, elle a été suivie de la sortie de l’école à Couillet à la gare par deux individus. À la sortie de son bus à Charleroi, vers 20h, un troisième l’attendait. Les trois jeunes hommes l’ont menacée et emmenée de force sous un pont pour la tabasser et la taillader sur tout le corps. Ils ont même tenté de la violer. Une violente agression, sans réelle raison…

Lindsay a le visage et l’ensemble du corps recouvert de griffes et d’entailles. Sa figure est encore tuméfiée par endroits mais physiquement, ça va… La famille de son petit copain prend soin d’elle. Avec beaucoup de courage, la jeune fille de 17 ans revient sur l’horreur qu’elle a connue lundi. La demoiselle a été victime d’une agression sans nom. Les photos de la jeune fille témoignent de la violence extrême des malfrats et ce à quelques pas de la gare de Charleroi…

« J’étais à Couillet et je suis sortie de l’école avec une amie, peu avant 16h. Là, il y avait deux jeunes juste devant, je ne les avais jamais vus auparavant. Ils devaient avoir mon âge : 17-18 ans… ».

> Malgré le choc, la courageuse jeune fille refuse de passer cette histoire sous silence. Elle raconte son agression pour pouvoir avancer.

> Des indices laissent penser que les auteurs de cette agression extrême connaissaient la victime.