Peu après la bretelle d’accès sur l’autoroute à Fleurus, le conducteur a, pour des raisons qui devront être déterminées, perdu le contrôle de sa Mazda et est venu percuter la berme centrale avant de terminer sa course sur le toit. Avisés des faits, une ambulance et les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur place accompagnés du SMUR du CHR Auvelais.

Fort heureusement, le conducteur ne fut que légèrement blessé et emmené en milieu hospitalier. Les pompiers se sont occupés du balisage des lieux pendant que la WPR du Hainaut se chargeait des constatations d’usage.