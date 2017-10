C'est la fin d'une belle histoire entre Gérard Depardieu et la Belgique: qui veut acheter sa maison?

Nicolas Rooze

La belle histoire entre l’acteur français Gérard Depardieu et le petit village de Néchin, dans l’entité d’Estaimpuis, semble cette fois bel et bien arrivée à son terme. La fameuse « Villa White Cloud » a en effet été mise en vente. Entre Gégé et la Belgique, le divorce semble définitivement acté. Intéressés par la belle maison ? Son prix risque de vous refroidir…