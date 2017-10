Ce samedi après-midi, le papa de Mélissa a lancé un cri du cœur sur Facebook. Alors que l’opinion publique s’interroge sur une libération possible de Marc Dutroux, Gino Russo affirme qu’il réfléchit à lancer une action sur le thème élargi « mémoire et respect des victimes ».

« Depuis la libération de michele dutroux martin, femme du marc dont on prépare la libération et suite aux positions de spécialistes en tous genres, je ressens vis-à-vis de ma fille Melissa et de toutes les autres victimes un manque de respect, une humiliation insupportable. »

Voici son message intégral :

Un message publié peu après l’interview télévisée de l’ancien magistrat, Christian Panier, invité du 13heures de la RTBF. L’homme, qui a accueilli Michelle Martin, était présent en plateau pour donner son éclairage sur l’opportunité d’une libération conditionnelle de Marc Dutroux dans les prochaines années.

Pour rappel, nous avons appris la semaine dernière que Bruno Dayez, l’avocat de Marc Dutroux, entend introduire prochainement une demande afin que des psychiatres extérieurs et indépendants puissent examiner son client à la prison de Nivelles,. Le conseil veut ainsi évaluer la dangerosité de l’assassin pédophile, condamné à la réclusion à perpétuité en 2004.