Felice Mazzù: «La tactique n'est pas en cause»

Charleroi a perdu deux points cette fois, après une première période indigne de sa place au classement suivie d’une deuxième mi-temps nettement meilleure en possession de balle et dans l’intention de bien faire, même si ce n’était pas non plus Byzance.

> Nouveau statut du club carolo oblige, les exigences des supporters et des observateurs ont été revues à la hausse.

> Les bulletins des Zèbres: Benavente en sauveur, Baby en satisfaction.