Les manifestants ont envahi Charleroi: les perturbations (photos)

Attention : ce lundi 23 octobre, de nombreux manifestants sont réunis au centre-ville de Charleroi. La circulation est très compliquée par endroits. Prenez donc vos dispositions ! L’ampleur de cette « marche des solidarités » est impressionnante : la FGTB, la CSC, Solidaris, la Mutualité chrétienne, le MOC et le CEPAG se sont associés.

Deux volets à cet événement : une marche et un forum. La marche est partie ce matin depuis la gare de Charleroi. Les manifestants sillonnent les rues de la métropole avec une arrivée sur la place Verte, où se tient le forum. La police de Charleroi prévient : la circulation est fortement impactée.

Circulation interdite : à partir de 9h30 et aussi longtemps que nécessaire sur le quai de la gare du Sud, dans les deux sens. Ensuite à partir de 10h30 et aussi longtemps que nécessaire : rue Vauban, rue de France (entre la rue des Gardes et la place Charles II), rue de Charleville (entre la rue des Peines Perdues et la rue Ferrer), rue de Marcinelle (idem), la desserte du boulevard Tirou (côté opposé à la rue de la Croix-Rouge) vers la rue de Marcinelle, quai Rimbaud (entre la rue des Peines Perdues et la rue de l’Écluse).

Circulation inversée : à partir de 9h30 et aussi longtemps que nécessaire : rue Ferrer ; quai Rimbaud ; quai Verlaine.

