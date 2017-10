Mouscron : Claude Beyens etses drôles de dames au théâtre

Les comédiennes sont toutes arrivées à l’heure pour la répétition générale, quelques jours avant la première représentation. Certaines sont des habituées. D’autres non. Christelle s’est lancée dans l’aventure il y a douze mois. Samedi, elle fera ses premiers pas sur les planches, devant le public. « J e n’ai pas stressé pendant toute l’année. Mais à une semaine de l’échéance, j’ai le trac », résume la petite nouvelle de la troupe.

Ses camarades, plus expérimentées trouvent rapidement les mots pour la rassurer. « Des trous de mémoire, c’est arrivé à chacune d’entre nous. L’essentiel c’est de rebondir » annonce Marie-Paule. La solidarité est belle entre ces comédiennes. Le groupe est soudé et cela saute aux yeux. Samedi & Dimanche, les comédiennes et leur metteur en scène, Claude Beyens présenteront la pièce de théâtre qu’ils ont répété pendant un an : Melting-Pot Cité.

Pour en connaitre plus sur cette pièce de théâtre, rendez-vous sur notre édition digitale.