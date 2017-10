Mouscron: une donation de plus de 300 œuvres

C. P.

Fort de plus de 300 œuvres à son actif, Marc Georis organise une exposition au rez-de-chaussée de la bibliothèque de Mouscron ce samedi 28 et dimanche 29 octobre. Pour cette exposition particulière, l’artiste de 83 ans offre ses photos, dessins et autres peintures gracieusement. N’hésitez pas à vous y rendre au 20, rue du Beau-Chêne. Une tombola est également prévue le dimanche.