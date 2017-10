6 braquages en 2014: 28 ans requis contre la bande des Colruyt!

Rédaction en ligne

À l’automne 2014, une bande de copains se mue en bande de gangsters. En quelques semaines, Damien, Westley, Flavio, Faissal, Dylan et Jessy commettront 7 braquages, surtout dans des Colruyt et des Carrefour Market. Les quatre principaux protagonistes seront interpellés en « flag » le 3 octobre 2014 après un ultime braquage qui leur a rapporté plus de 5.000 euros !