Il vole au secours d'un camarade pompier

Ils viennent tous les samedis et apprennent le métier, par le biais de manœuvres effectuées dans des conditions aussi proches que possible de la réalité. Aymeric Denis, 15 ans, y suit une formation, et devrait rejoindre – « s’il obtient son brevet national » – la caserne de Vieux-Condé comme volontaire, dans deux ans.« Il a pu mettre en pratique ce qu’il a appris ici », se félicite le caporal-chef Jean-Michel Hourriez. C’est que l’ado, originaire de Thivencelle, s’est illustré fin septembre lors d’une sortie scolaire avec ses camarades du lycée Dampierre. « Ils faisaient une descente de la Lesse en canoë, relate le caporal Florian Vanbrugghe, l’une des embarcations s’est retournée, un lycéen a chuté, s’est cogné la tête. » Rompu aux gestes de premiers secours, Aymeric « a plongé, hissé le jeune sur la rive, l’a rassuré, réchauffé », jusqu’à ce que les profs et les secours arrivent. Un réflexe salué par ses formateurs et le SDIS 59, « qui va faire une demande de récompense ».