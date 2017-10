Etalle : les étangs de l'Ilé ont été vidés pour être nettoyés

Le site marécageux de l’Ilé, à la sortie d’Etalle en direction de Florenville, est un des sites naturels les plus remarquables de la commune, voire de la région gaumaise. Les étangs ont été vidés. Les images sont impressionnantes.

Tous les deux ans depuis la réhabilitation du site en 1998 via un vaste projet qui a impliqué à la fois la DNF (Division Nature et Forêts), la commune d’Etalle et la Région Wallonne, le marais subit une vidange totale en automne pour se renflouer au printemps.