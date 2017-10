Le blocage du site fait perdre au moins 300.000 euros par jour à FN Herstal

C’est ce que rapporte mardi L’Echo.

Les opérations de distribution de Browning international, qui assure au départ de Herstal, la distribution directe vers une douzaine de pays européens soit près de 2.000 armuriers. Ses collaborateurs traitent près d’un millier de lignes de commandes (prélèvement, emballages, expédition, etc.).

Toutes ces opérations représentent en expédition, environ 300 colis et un chiffre d’affaires journalier de quelque 300.000 euros. C’est au minimum ce que perd le groupe Herstal aujourd’hui avec le mouvement de grève décrété par la FGTB. Sans oublier la perte de crédit auprès des clients. Des observateurs assurent déjà aujourd’hui que Browning n’est plus en mesure de garantir aux clients un service de qualité à cause des actions de grève successives. La viabilité du centre de distribution européen aux Hauts Sart serait donc menacée.