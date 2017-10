La Faculté d'archi s'installe au centre de Tournai: waouwh! (vidéos + photos)

Une volonté, autant qu’une nécessité, née du rapprochement de la section architecture avec l’Université catholique de Louvain. « Pour une faculté d’architecture, cela paraissait tellement logique de placer ses étudiants en lien direct avec la ville, avec un centre urbain dont ils devront tenir compte, par la suite, dans leur propre métier », confirme Vincent Blondel, recteur. D’ailleurs, la section archi se trouvait, historiquement, au centre-ville de Tournai… qu’elle n’a quitté pour Saint-Luc, qu’après la guerre. « C’est une sorte de retour aux sources », confirme Olivier Laloux, ex vice-doyen, qui a suivi pendant quatre ans, les travaux.

Désormais blottie entre la rue Haigne et du Glategnies, la faculté a investi les anciens bâtiments de l’agence de crédit Cofidis. « Une ancienne filature du 20 e siècle, ce qu’on appelle aussi l’hôtel des architectes, un bâtiment classé du 17 e siècle et une manufacture du 20 e », décrit l’ex vice-doyen. Et pour articuler ces différents bâtiments, une toute nouvelle aile, archimoderne et inaugurée jeudi assure la jonction.

Un bâtiment ultra-moderne

Elle renferme, outre un impressionnant escalier à double révolution, deux auditoires (qui seront accessibles sur demande au public), de même qu’une maison des étudiants (pour la convivialité) ou encore un vaste forum, capable, à ses heures, d’accueillir des expositions ou même des réceptions. Il mène d’ailleurs jusqu’à la nouvelle cafétéria de la faculté. « Ouvrir nos locaux au grand public, assurer cette connexion avec la ville, c’était un enjeu majeur du projet », confirme Olivier Laloux. « Tout le monde pourra, par exemple, prendre un plat du jour dans le restaurant des étudiants… Notre objectif n’est pas d’avoir une faculté fermée, qui vit en vase clos, mais au contraire, une faculté ouverte sur la ville et ses habitants ».

Le déménagement, opéré dès le mois de mars, a permis aux futurs architectes de s’étendre quelque peu : « A Froyennes, nous disposions de 6.000 m 2 dont 800 occupés par la chapelle que nous n’utilisions que deux fois par an », précise l’ex vice-doyen. « Désormais, nous avons près de 8.000m 2 de locaux ». Objectif avoué aussi de l’UCL : augmenter le nombre d’inscriptions… « En Hainaut, l’accès à l’enseignement supérieur en général est un véritable enjeu », assure Alain Vas, vice-recteur de l’UCL en Hainaut. « 19 % des jeunes seulement choisissent de poursuivre ce type d’études, alors que ce taux est de 39 % en Brabant wallon. Avec l’inauguration d’implantations de proximité, on espère faire monter ces jeunes-là aussi dans le train de l’université ».

Sarah Courcelle