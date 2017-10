Ath: DéFI présente son trio de têtes de liste

Ce mardi, la section athoise de DéFI présentait le trio qui mènera la liste du parti aux élections communales de 2018. C’est la première fois que le parti centriste propose une liste dans la Cité des Géants.

La liste sera menée par Julien Laporte. Le suivront Marylène Brunelle et Renaud Garnier. Si les deux premiers font leurs débuts en politique, M. Garnier a été président d’une section locale du MR avant de quitter ce parti, déçu de la politique menée par le gouvernement actuel.

DéFI espère incarner le renouveau du paysage politique, à Ath comme ailleurs en Wallonie. La section locale du parti compte mettre l’accent sur l’éthique et la transparence, en particulier au niveau des finances communales.

Les centristes font toutefois office de nouveaux venus dans le spectre politique du Pays vert, et ils en ont conscience : « Notre but pour 2018 est d’entrer au conseil communal, et à plusieurs, si c’est possible » nous précise M. Laporte.