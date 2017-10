Nos nouvelles révélations sur l'exécution de la place du Marché à Liège: le suspect est employé de la Province de Liège comme marionnettiste (photos)

Ce lundi , Giuseppe F. (56 ans), un employé de la Province de Liège, a été arrêté dans le cadre de l’homicide de Salvatore Catalano. L’homme nie les faits et on ignore toujours ses motivations.

Dimanche matin, Salvatore Catalano, 66 ans, (photo) a été abattu à l’intérieur du café « Le Huit », un bar situé place du Marché, dans l’hyper-centre liégeois.

Après un itinéraire dans les rues de Liège, à bord d’une Mercedes, le tireur s’est dirigé à pied vers la place du Marché. Là, il a sorti un fusil et a fait route vers le bar. L’homme a repéré sa victime, Salvatore Catalano, et lui a tiré deux fois dans le dos et une fois dans la tête.

Après 24 heures d’enquête, un homme a été interpellé. Il s’agit de Giuseppe F. (photos), 56 ans, employé de la Province de Liège. Il est marionnettiste au Musée de la vie wallonne.

Il travaille à proximité des lieux du crime.

On ignore à l’heure actuelle les motivations du tireur. Ce qu’on sait, c’est qu’il a été identifié formellement.

