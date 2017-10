Voici le nouvel écrin de Charleroi Expo à Courcelles (photo)

Chacun le sait, le Palais des Expos fermera ses portes début 2018 pour une durée d’environ trois ans, le temps que le bâtiment soit rénové de fond en comble. Privés de leur outil d’exploitation, les gestionnaires ont trouvé une nouvelle solution et sont par ailleurs même sur le point de conclure un accord avec la Ville pour régler leur différend.

Comme annoncé dans nos colonnes la semaine passée, les gestionnaires du Palais des Expos vont déménager leurs activités dans le zoning de Courcelles. On en sait aujourd’hui plus sur ce projet avec la divulgation d’une première esquisse et surtout de l’adresse exacte, au 12 rue de Liège, dans un bâtiment anciennement loué par Yusen Logistics. Le sous-traitant de Caterpillar devant fort logiquement réduire ses activités…

> Le premier plan du projet vient d’être dévoilé.

> Quel avenir pour le Palais des Expos sur le long terme ?