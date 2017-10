11 élus liégeois n'ont pas encore déclaré leurs mandats et rémunérations de 2016: ils risquent la déchéance de ceux-ci

G.G.

Quelque 61 mandataires locaux en Wallonie risquent la déchéance de leurs mandats. En cause, le fait de ne pas avoir rentré à temps leur déclaration 2016 de mandats et de rémunérations. En région liégeoise, on dénombre 11 personnes concernées, qui occupent des fonctions de conseillers communaux, provinciaux ou de CPAS. Ils ont quelques jours pour se mettre en ordre, dernier avertissement.