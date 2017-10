Coupe d'Europe FIBA: Charleroi signe un deuxième succès en gagnant 60-72 à Fehervar

Le Spirou Charleroi a remporté un 2e succès dans le groupe F lors de la 2e journée de la Coupe d’Europe FIBA de basket. Il s’est imposé mardi soir dans la salle des champions de Hongrie de l’Alba Fehervar 60-72. Les Carolos menaient 29-34 au repos.

Les joueurs de Brian Lynch n’ont pas vraiment été bousculés par leurs adversaires et leur maladresse à 3 points (3/19 convertis) n’a pas eu de conséquence. Ils ont remporté les quatre périodes (15-18, 14-16, 13-16 et 18-22). L’ailier-fort Seth Tuttle se révéla l’homme-clé de cette victoire. Il avait déjà cumulé 12 points et 7 rebonds à la pause. Il ponctua sa prestation de 17 points, 11 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre.

Charleroi s’était imposé 76-78 sur le parquet des Bélarusses du Tsmoki-Minsk, mercredi dernier, lors de leur première rencontre. Il compte 4 points et occupe la 1e place du classement.

Mercredi, les Israéliens de Bnei Rav-Bariach Herzliya, qui ont aussi gagné leur premier match, accueillent Minsk dans l’autre match du groupe.

Mardi 31 octobre (20h30), Charleroi reçoit Herzliya lors de la 3e journée.