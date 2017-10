Coupe d'Europe FIBA: succès de Charleroi, défaite du Brussels

Le Spirou Charleroi a remporté un 2e succès dans le groupe F lors de la 2e journée de la Coupe d’Europe FIBA de basket. Il s’est imposé mardi soir dans la salle des champions de Hongrie de l’Alba Fehervar 60-72. Les Carolos menaient 29-34 au repos.

Les joueurs de Brian Lynch n’ont pas vraiment été bousculés par leurs adversaires et leur maladresse à 3 points (3/19 convertis) n’a pas eu de conséquence. Ils ont remporté les quatre périodes (15-18, 14-16, 13-16 et 18-22). L’ailier-fort Seth Tuttle se révéla l’homme-clé de cette victoire. Il avait déjà cumulé 12 points et 7 rebonds à la pause. Il ponctua sa prestation de 17 points, 11 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre.

Charleroi s’était imposé 76-78 sur le parquet des Bélarusses du Tsmoki-Minsk, mercredi dernier, lors de leur première rencontre. Il compte 4 points et occupe la 1e place du classement.

Le Brussels s’incline encore, 74-61 à Körmend

Le Brussels est toujours à la recherche d’un succès cette saison sur la scène européenne. Mardi, les Bruxellois ont concédé un 2e revers dans le groupe D de la Coupe d’Europe FIBA. Ils ont cédé de treize points 74-61 dans les installations du club hongrois de Körmend (mi-temps 42-29). Körmend compte 4 points au classement, le Brussels 2.

Dominés dans de nombreux secteurs (41-30 aux rebonds, 19-13 aux passes décisives, 13-5 aux interceptions), les Brussels boys ont résisté les dix premières minutes (19-17) avant de plier lors des dix suivantes (23-12). Ils ont ensuite donné une bonne réplique faisant jeu égal dans les deux derniers quarts temps sans toutefois être en mesure de renverser le cours du match.

L’ailier-fort Aleks Lichodzijewski avec 15 points, 4 rebonds a été le Bruxellois le plus en vue.

Il y a huit jours, dans leur salle, les vice-champions de Belgique s’étaient inclinés 58-68 face aux champions de Chypre de Keravnos.

Mercredi, les Chypriotes reçoivent la visite des Bulgares BC Balkan Botevgrad pour le compte de cette 2e journée.

Le Brussels avait déjà perdu ses deux rencontres du 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions contre les Allemands de Ludwigsburg et avait été reversé en Coupe d’Europe.

Les Bruxellois accueilleront le mercredi 1er novembre (20h30) le BC Balkan lors de la 3e journée.

La phase de groupes en FIBA Europe Cup rassemble 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 dont les deux premiers se hissent au 2e tour (quatre groupes de quatre).