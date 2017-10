Les services de secours de Lessines ont été alertés mercredi, vers 5h10 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation de la rue de la Madeleine à Lessines. Venant d’Ath et de Lessines, un camion-échelle, une autopompe et un camion-citerne ont été dépêchés sur les lieux. A l’arrivée des pompiers, un meuble et un chambranle de porte étaient en feu au rez-de-chaussée.

«Il s’agissait d’un feu couvant qui a rapidement été circonscrit. Les dégâts dus à la fumée sont cependant importants. Il a fallu ventiler les lieux. Cette maison unifamiliale était inoccupée à notre arrivée», explique le lieutenant André Bougart des pompiers d’Ath.

Selon certains témoignages, l’habitation était louée par un couple en instance de séparation.

«Les locataires avaient quitté les lieux il y a quatre jours laissant tout allumé, dont une télévision. Pour l’instant, on ignore cependant l’origine de l’incendie», précise encore l’officier.