Ce mardi matin, à 8h15, un piéton a été percuté par une voiture, le long de la rocade de contournement de Hannut, à quelques pas du Quick.

Une maman y a en effet déposé son adolescent de 16 ans, non loin du rond-point. Ce dernier est passé devant la voiture et a traversé la route, mais un second véhicule suivait la voiture de ladite maman, et a renversé le jeune homme. Légèrement blessé, les jours de ce dernier ne sont pas en danger mais il a tout de même été emmené au sein de la clinique Notre-Dame de Waremme. La famille, originaire de Lincent, s’en sort donc finalement avec une grosse frayeur !