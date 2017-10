Les forces de l’ordre ont bloqué mercredi matin un quartier de Villers-Poterie (Gerpinnes, province de Hainaut), un homme s’étant retranché chez lui, refusant de se rendre. Une personne mentalement déséquilibrée qui habitait le quartier et qui s’est échappée de l’hôpital Van Gogh de Marchienne-au-Pont (Charleroi) est par ailleurs actuellement recherchée. Sa présence sur place ne serait pas confirmée.

La police locale de la zone Germinalt a bloqué les rues de la Figotterie et de Presles à Villers-Poterie, ce mercredi matin. Un périmètre de sécurité a été instauré et les forces spéciales ont été requises sur les lieux.

Selon une source proche de l’enquête, les policiers recherchent une personne déséquilibrée échappée de l’hôpital Van Gogh de Marchienne-au-Pont. Elle pourrait avoir regagné son domicile de Villers-Poterie, ce que les forces de l’ordre tentent actuellement de vérifier.

Une personne est actuellement retranchée dans son habitation située dans le centre de Villers-Poterie, confirment les forces de l’ordre.

On ignore à ce stade si l’auteur est armé.