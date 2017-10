Clarebout : des salariés refusent de reprendre le travail après la mort d'un collègue

L’homme souhaite rester anonyme. « Ici c’est l’omerta qui règne. Nous sommes un bon 200 personnes dehors, sur le parking de l’usine. Mais la direction ne veut tellement pas qu’on parle aux journalistes qu’elle nous autorise même à fumer sur le parking, alors que c’est interdit ! » Selon le salarié que nous avons pu contacter par téléphone, les journalistes sont tenus à bonne distance des ouvriers, par des agents de sécurité.

Depuis la mort du Wattrelosien de 42 ans, père de famille mardi vers 16h, l’usine s’est arrêtée. Et ce mercredi matin, les ouvriers refusent de reprendre le travail. « Quand on est venus à 6 h, l’équipe de nuit était là, mais elle n’avait pas travaillé du tout. Là, on ne bloque pas l’entreprise, on laisse entrer les camions, mais il n’y a personne pour décharger les palettes. La direction nous a proposé 150 % en plus si on reprenait le travail, mais personne n’a accepté. »

La victime était carriste et venait de signer un CDI chez Clarebout. Il est mort, coincé sous un ascenseur qui sert à monter les palettes. Un de ses collègues carristes évoquait ce mercredi matin l’état des chariots. « Quand on va au frigo il faut plus d’un mètre pour freiner tellement ça glisse... » Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

