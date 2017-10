Jean-André (photo), un habitant de Warsage âgé de 67 ans, a perdu la vie ce mardi après-midi dans un accident de voiture, survenu vers 16h30 au thier Saive à Warsage (Dalhem). Sur cette route sinueuse, l’automobiliste a dévié de sa trajectoire.

« La victime est seule en cause et est allée percuter un arbre après être sortie de route », a indiqué Quentin Grégoire, commandant des pompiers. « Nous l’avons désincarcéré, et nous avons essayé de le réanimer car il était en arrêt cardiaque. Sans succès. On ne sait pas dire si l’arrêt cardiaque a provoqué l’accident ou l’inverse. » La victime pourrait effectivement avoir été victime d’un malaise, qui aurait donc provoqué l’accident. L’autopsie le confirmera, ou l’infirmera.

Les pompiers de Verviers, de Battice, de Fourons ainsi que l’ambulance de Blegny et le SMUR de la Citadelle étaient présents sur les lieux.