Un maquillage terrifiant pour Halloween ? Les conseils de Magali, maquilleuse à Arlon (vidéo)

Rédaction en ligne

Mardi prochain, les fantômes, sorcières et autres zombies seront de sortie pour Halloween. L’occasion pour petits et grands de se faire peur avec des déguisements particulièrement effrayants et des maquillages sanguinolents plus vrais que nature… L’Arlonaise Magali Couset a accepté de dévoiler quelques astuces pour réaliser un maquillage particulièrement terrifiant !