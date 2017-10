Accident de roulage avenue Alexandre Duchesne à Verviers

Ce mardi 24 octobre, sur le coup de 18h, un accident de roulage s’est produit avenue Alexandre Duchesne à Verviers.

« Une Toyota Verso descend l’avenue Elisabeth et désire tourner à gauche vers l’avenue Duchesne. Elle s’engage et coupe la route à une Volkswagen Passat qui monte l’avenue Elisabeth », nous indique la police via communiqué.

Le choc entre les deux véhicules est inévitable. Les voitures entravent la circulation à l’arrivée de la police sur place est nécessaire. Les dégâts sont heureusement seulement matériels et il n’y a pas de blessés. Un contrôle d’alcoolémie a été effectué mais s’est révélé négatif.