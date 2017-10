Imaginez un établissement Horeca dans lequel le personnel sert aux clients des sauces avariées, des mélanges d’épices diverses « périmées et contaminées par des araignées », des produits sur lesquels ne se trouve aucune étiquette (l’identification, la date limite de consommation, la liste des ingrédients…). Mais aussi un endroit où « les viandes servies aux personnes sont, à la base, mal congelées et brûlées par le froid, et où des restes de légumes pourrissent dans le frigo, des aliments en attente de préparation sont conservés à chaleur ambiante ».

C’est en tout cas ce qui a été constaté notamment comme infractions lors d’un contrôle Afsca dans l’établissement ‘Pitta Istanbul’, à Amay. Commerce qui, d’ailleurs, était exploité sans autorisation de l’Agence fédérale.

Mais cela ne s’arrête pas là ! L’hygiène générale du bâtiment était apparemment déplorable, tant au niveau des locaux que de ses équipements et du matériel usité, qualifié de « sal et collant ». À cela s’ajoutent encore des déchets, cartons et sacs-poubelles entreprosés dans la cuisine, le hall et les couloirs… mais aussi un plan de nettoyage et de désinfection non établi. Bref, une calamité ! Le propriétaire des lieux a donc été condamné par le tribunal de Huy à 4 mois de prison et 6.000€ d’amende.

E.D.