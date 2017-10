La Revue Arlonaise revient en force avec «Arlonymous», les «Pirates du rire»! Gagnez votre entrée

Le titre de ce nouveau spectacle est une allusion à peine voilée aux « Anonymous ». Mais les actions du mouvement arlonais sont beaucoup plus drôles. Nous avons rencontré Philippe Hornick, président de la Revue depuis vingt-cinq ans et Pierre Graas, l’un des auteurs. Ce dernier est épaulé par Jean-Claude Jacob.

Nos interlocuteurs vous promettent trois heures de rire, avec cet humour qui les caractérise, à la Maison de la Culture d’Arlon, lors des quatre représentations: les vendredis 3 et 17 novembre et les samedis 4 et 18 novembre, à 20h. Pas mal de places sont déjà vendues. Le prix d’entrée est fixé à 20€. On peut acheter ses places au Park-Music, 5 rue de la Poste à Arlon ou sur internet à l’adresse www.larevuearlonaise.be

Retrouvez tous les détails sur ce spectacle et un concours pour gagner dix entrées le soir de la première dans l’édition « papier » de La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition digitale.