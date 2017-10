La province de Luxembourg vue du ciel dans un magnifique ouvrage

Je suis photographe de presse et je travaille notamment pour L’Avenir, qui avait lancé l’an dernier une web série sur la Wallonie vue du ciel. Cela a plutôt bien fonctionné et les éditions Racine ont été intéressées par le projet. On a donc refait toute une série de vols pour compléter les premières photos, en mai et juin de cette année, à bord d’un petit avion, un Piper Warrior III, au départ de Charleroi.