Il s’agit, selon nos confrères, d’un groupe composé de six filles, qui doivent avoir environ 15 ans. Ces dernières semaines, elles feraient régner un sentiment de terreur dans les environs de la gare de Bruges. Elles frapperaient ainsi d’autres jeunes filles, filmeraient les scènes avant de les diffuser sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, elles auraient même essayé de pousser une victime sur les rails : « Heureusement, elle est tombée tout juste sur le quai », a expliqué le père de la victime. « Mais ces jeunes filles l’ont menacée de mort. Elle a si peur qu’elle a même fait une tentative de suicide ».

Ces six jeunes filles étaient scolarisées à l’Athénée royal technique, non loin de la station. Mais deux d’entre elles ont été exclues et les autres sont suspendues préventivement. Il n’empêche qu’elles continuent de faire régner la peur. L’école a donc décidé de prendre des mesures : « Nous accompagnons certains élèves jusqu’aux arrêts de bus », explique la directrice pédagogique. « Et nous adaptons nos horaires. En fonction des possibilités des parents, nous laissons partir ou arriver des élèves plus tôt ou plus tard ».

Les incidents sont nombreux depuis le début de l’année scolaire : « Au début, lorsqu’on m’a dit qu’une bande s’était formée, j’en rigolais. Mais quand je vois les films aujourd’hui, je n’en suis pas bien », a avoué de son côté le directeur.

Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police, dont une par la mère d’une jeune fille qui a été attaquée : « Elles ne connaissent pas ma fille. Et elles l’ont attaquée car elle avait des longs cheveux bouclés. Elles lui ont dit « Et toi, avec tes boucles africaines », puis l’ont mise au sol et l’ont frappée au visage. Elle s’en est sortie avec une légère commotion cérébrale. Une fois prévenue et sur place, j’ai pu parler avec une des jeunes filles, mais elle n’a montré aucune émotion, elle a même rigolé ».

La police se refuse pour l’instant à tout commentaire. VTM a annoncé ce jeudi matin qu’une jeune fille avait été arrêtée et va être auditionnée.