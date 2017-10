Willy Demeyer siègera pour la dernière fois à la Chambre ce jeudi après-midi

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), siègera jeudi après-midi à la Chambre, avant de démissionner de son mandat de député et se consacrer à son mandat communal. Un choix réalisé notamment dans la perspective des élections d’octobre prochain, a-t-il indiqué.

«Je vais intervenir (cet après-midi) pour la dernière fois à la Chambre», a-t-il affirmé au micro de la radio Bel-RTL, dont il était l’invité matinal.

M. Demeyer, 58 ans, est bourgmestre de Liège depuis 1999 et député fédéral depuis 2014. Il avait annoncé au début de l’année vouloir remettre son mandat de député, après l’éclatement du scandale «Publifin», dans lequel sont impliquées plusieurs personnalités du PS liégeois.

Priorité à Liège

«C’est une position personnelle», prise pour «dégager du temps» et «pour donner l’élan nécessaire à l’opération (...) ’Réinventons Liège’ et qui nécessite beaucoup de choix, beaucoup de prises de positions», a affirmé le bourgmestre. «Je crois que la priorité, elle se trouve à Liège», a-t-il ajouté, en confirmant qu’il sera tête de liste PS lors du scrutin communal de l’an prochain.

M. Demeyer attendait, pour quitter la Chambre, la fin des travaux de la commission sur les attentats du 22 mars 2016 pour mettre sa décision à exécution - ce qui sera le cas jeudi après-midi avec le débat en séance plénière sur les constats et recommandations de la commission d’enquête.

Le député PS a confié que la participation à cette commission était la chose dont il était le plus «fier» de sa carrière parlementaire. «Avec un travail qui est voté au consensus de tous les partis, avec des réformes considérables et qui seront bien accueillies par les policiers et par les juges», a-t-il souligné.