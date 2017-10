Lundi, Joseph Ficarrotta (56 ans) a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour l’assassinat de Salvatore Catalano, survenu ce dimanche sur la place du Marché, à Liège. Ce mercredi, nous vous révélions en exclusivité l’information selon laquelle le suspect était devenu agressif au fil de ces derniers mois. Une information confirmée en interne par des employés du Musée de la Vie Wallonne.

Son comportement a changé

Selon les collègues de l’auteur présumé, le comportement du quinquagénaire a changé il y a environ trois mois, pendant l’été. « Il avait proféré des menaces très claires envers certains de ses collègues. Et à l’ensemble du personnel via des appels téléphoniques. Des menaces de mort ont clairement été proférées », disent-ils de concert. « Plusieurs d’entre nous n’osaient plus sortir, ni même passer dans le couloir lorsque Joseph était présent au sein du musée. Pourquoi ne pas l’avoir écarté à ce moment-là ?»

