L'opération #MoiCarolo se termine en beauté (photos et vidéo)

I l y a près de quatre mois, la Nouvelle Gazette et le groupe Sudpresse ont lancé « #MoiCarolo », une grande opération rassembleuse. Celle-ci visait à mettre en avant des personnalités de Charleroi mais aussi tous les citoyens carolos lors des grands événements de cet été. Avec un slogan symbole de la fierté carolorégienne : notre cité, notre identité. Une grande soirée de clôture avait lieu ce mercredi soir à la Manufacture Urbaine avec les acteurs du Pays Noir.

Pendant tout l’été, vous avez été nombreux à crier votre fierté pour votre ville à travers différents canaux de communication. Prenons l’exemple de notre Cameravan, dans lequel vous avez embarqué en masse pour réaliser des photos les plus originales les unes que les autres, en affichant fièrement votre attachement à Charleroi.

À travers notre opération, certains d’entre vous ont pu profiter des nombreux cadeaux distribués : places de concert, entrées dans les musées de la région, visites touristiques de la ville, abonnements sportifs et découverte exclusive du concept Carolobox, assortiments de produits locaux.

Fiers d’être Carolos

Depuis le 17 juin, tous les samedis, des personnalités majeures du Pays Noir se sont exprimées sur leur fierté d’être des Carolos bien impliqués dans leur ville. Citons par exemple le présentateur à la tête du JT de la RTBF François De Brigode, l’administrateur délégué du Sporting de Charleroi Mehdi Bayat, l’athlète Ismaël Debjani, le célèbre avocat Jean-Philippe Mayence, le patron de l’aéroport de Charleroi Jean-Jacques Cloquet ou encore Denis Fontaine, responsable des pompes funèbres Fontaine mais aussi de la Fondation Papillon. Que du beau monde !

Les échevins Philippe Van Cauwenberghe (à gauche) et Julie Patte (au centre), accompagnés de Mehdi Bayat et de son directeur commercial Walter Chardon.

Jean-Jacques Cloquet en compagnie de nos journalistes

Le directeur général du groupe Sudpresse Pierre Leerschool (à gauche), en compagnie de Mehdi Bayat, du responsable des sports de la Nouvelle Gazette de Charleroi Manu Salvé, et du chef d’édition de Charleroi Jonathan Dellicour (à droite).

À travers cette opération, votre quotidien favori désirait pleinement contribuer à la redynamisation de notre métropole. Et il continuera à le faire ! Tous les jours, nous vous livrons l’information la plus complète de votre région : politique, sport, faits divers, culture… Tant sur papier que sur sa nouvelle édition numérique, la Nouvelle Gazette se veut le relais de tous les Carolos.

Pour clôturer cette opération à succès, des personnalités de Charleroi ainsi que nos nombreux sponsors, que nous remercions chaleureusement, étaient invités à venir boire un verre ce mercredi soir à la Manufacture Urbaine, un des symboles de la redynamisation carolo et du retour d’investisseurs prêts à miser sur leur ville. Votre quotidien favori a la conviction que les Carolos comptent plus que jamais dans le paysage belge. Et nous comptons bien le faire savoir !

Merci à tous nos lecteurs de faire confiance au quotidien numéro un de Charleroi. Santé !

Crédit photos : Thierry Portier.