Warneton : la révolte gronde chez Clarebout

Pour beaucoup de travailleurs, c’est l’accident de trop. Rachid, un Nordiste de 42 ans originaire de Wattrelos est décédé, mardi après-midi après un accident de travail. Mercredi matin, plus de 200 travailleurs se sont réunis devant le site de Warneton et ont refusé de travailler jusqu’à près de 20h ce soir.

Décédé tragiquement mardi après avoir été écrasé par un monte-charge, Rachid travaillait chez Clarebout depuis un peu plus d’un an. Ses collègues se sont réunis sur le parking de l’usine et ont refusé de reprendre le travail. La production a été arrêtée durant toute la journée.

> Réunis en cercle devant l’entreprise, les travailleurs étaient sous le choc.

> Les différents témoignages des membres du personnel.