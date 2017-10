Jupiler League: Michel Preud'homme annoncera vendredi s'il veut bien discuter avec Malines

À la recherche d’un nouvel entraîneur suite au licenciement de Yannick Ferrera en début de semaine, le FC Malines a jeté son dévolu sur un certain Michel Preud’homme. L’ancien gardien des Diables rouges réfléchirait à la proposition.

Après plusieurs saisons couronnées de succès au FC Bruges, Michel Preud’homme profite d’une année sabbatique bien méritée. Mais à en croire plusieurs médias du nord du pays, dont Sporza et le Nieuwsblad, l’ancien gardien des Diables rouges ne serait pas forcément contre l’idée de retrouver un club de Jupiler Pro League.

Le FC Malines, que Michel Preud’homme a bien connu en tant que joueur pendant la période de gloire du Malinwa, pense en effet à l’homme qui a ramené le titre au Standard puis à Bruges pour succéder à Yannick Ferrera, remercié lundi : « Nous avons pris contact avec lui, et il nous a dit qu’il allait réfléchir à la proposition », a expliqué le président du KV Johan Timmermans. « D’ici demain midi, il reviendra vers nous et nous dira s’il veut bien négocier, c’est déjà plus que ce à quoi nous nous attendions », a-t-il ajouté.

Si s’offrir les services de Michel Preud’homme parait de l’ordre de l’impossible financièrement parlant, le KV peut compter sur un atout de poids: l’amour que lui porte l’ancien portier des Diables rouges.

Malines occupe depuis mardi la lanterne rouge de Jupiler Pro League et le fossé entre les joueurs et les fans n’a jamais été aussi grand.