Ce jeudi soir, dès 19h, O’Tacos Charleroi défie les Stars du Net. Ils devront relever le défi d’engloutir un gigatacos de non pas 2,5 kg, mais de 3kg cette fois ! Par ailleurs, à la fin de ce challenge, O’Tacos effectuera un don auprès d’une association carolo que les Stars du Net auront choisi.

Rendez-vous, ce jeudi soir, dès 19h sur notre plateforme pour assister en direct à cette rencontre. Si le défi est relevé, les Stars du Net recevront une surprise offerte par le restaurant. En plus des Stars du Net, les trois premières personnes commandant le Gigatacos pourront s’y risquer. D’autant plus qu’il est gratuit si on le finit.