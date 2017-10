Le gouvernement wallon se dote des moyens d'évincer Stéphane Moreau

Le durcissement des règles de gouvernance (rémunérations, incompatibilités de mandats, transparence, etc) dans les organismes wallons (pararégionaux) et dans les intercommunales était l’un des pans attendus de la réforme. Certaines règles déjà annoncées par le gouvernement précédent (PS-cdH) sont reprises, d’autres renforcées.

L’exécutif Borsus-Greoli fourbit notamment ses armes pour mettre au pas des dirigeants récalcitrants, voire les évincer après l’envoi d’un commissaire spécial qui se substituera aux organes de gestion «si l’intérêt régional est réputé lésé», a souligné le ministre-président wallon Willy Borsus. Le cas de M. Moreau est en filigrane de ce volet de la réforme.

(Belga)

Le ministre de tutelle (en l’occurrence la ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue) sera d’abord chargé de négocier avec le récalcitrant. «On veut pouvoir gérer l’éventuel contentieux juridique», a commenté M. Borsus (MR), rappelant les contrats en cours. Mais la volonté d’évincer M. Moreau reste affichée.

Au-delà, le gouvernement wallon a adopté une série de mesures de gouvernance des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), autre volet du scandale Publifin. Cent pour cent des recommandations de la commission d’enquête Publifin en matière de gouvernance locale et de GRD sont ainsi transposées dans les avant-projets de décret, selon le gouvernement.

L’exécutif a aussi adopté une note d’orientation sur la réduction du nombre d’outils financiers en Wallonie, annonçant de multiples fusions de sociétés et de filiales, dans le but d’accroître l’efficience de la gestion publique et de réduire les dépenses publiques.