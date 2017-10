Tournai: un sapin de Noël pour tous

L’histoire débute l’année dernière, vers la mi-novembre, sur un coup de tête. Alors qu’il est en pleines pérégrinations sur les réseaux sociaux, Olivier Abraham, remarque qu’une grosse communauté d’internautes fait appel aux dons sur Facebook pour agrémenter leur salon d’un sapin de Noël. « Je me suis dit que ce n’était pas normal que les familles qui ne peuvent pas s’offrir un sapin en soient privées pour Noël », raconte-t-il. Le Tournaisien, qui milite également pour le zéro déchet, a donc décidé de prendre son bâton de pèlerin pour offrir un arbre de Noël à tous les nécessiteux de la région. « Je suis allé voir les commerçants tournaisiens au culot. Certains ont joué le jeu », souligne-t-il. Au total, son initiative lui aura permis de récolter 80 sapins de type Nordmann : « J’ai été surpris du nombre de sapins que l’on m’a donnés. Quand on sait que ça coûte environ 25 €, ce n’est pas rien », reprend-il. L’homme s’est par la suite tourné vers le CPAS pour distribuer les objets convoités. Mais la distribution n’étant soumise à aucune justification de ressources, ce dernier n’avait aucun moyen de savoir si les conifères étaient bel et bien proposés à des gens dans le besoin : « Les dons étaient ouverts à tous. Les gens allaient chercher leur sapin de façon anonyme. Impossible de savoir s’il y avait des abus ou non », précise-t-il. Alors pour éviter cette éventuelle déconvenue, le Tournaisien a changé de formule cette année. L’ensemble des sapins récoltés seront directement distribués dans les structures sociales des environs : « J’ai déjà pris contact avec les homes du CPAS, et d’autres structures qui œuvrent pour les plus démunis. Au moins je suis sûr de savoir qui pourra en profiter ». Pour l’heure, Olivier Abraham a réussi à convaincre deux commerçants pépiniéristes en récoltant 35 sapins. « J’aimerais que tout le monde puisse m’en fournir quelques-uns. Si je pouvais en réunir autant que l’année dernière ça serait génial ». Et s’il lui en reste sur les bras, le Tournaisien s’engage à les donner à des particuliers dans le besoin. La distribution se déroulera entre le 11 et le 15 décembre.

Contact : Olivier Abraham, 0492.800.524