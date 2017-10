Exploit de Charline Van Snick qui décroche l'or à Abou Dhabi

Charline Van Snick a signé sa plus belle performance depuis son passage cette année dans la catégorie des -52 kg jeudi lors du Grand Chelem de judo d’Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. La Liégeoise, 15e mondiale, était opposée en finale à la 3e mondiale la Brésilienne Erika Miranda (IJF 3), 3e des derniers mondiaux de Budapest mais aussi lauréate en mai du Grand Chelem d’Ekaterinbourg.

Après la jeune Honkongaise de 17 ans Nok Lam Yeong (non classée), battue par ippon sur un clé de bras après 22 secondes, Van Snick a réussi à battre la 9e mondiale, la Roumaine Alexandra-Larissa Florian. Elle a réussi un nouvel ippon réalisé en 1 : 13. La Belge a ainsi pris sa revanche sur le Grand Chelem de Bakou.

En demi-finale, face à l’Israélienne Gili Cohen, 4e mondiale, qui ne pouvait s’aligner que sous bannière de la fédération internationale (IJF) à Abou Dhabi, la double championne d’Europe en -48 kg a réussi deux waza-ari dans les deux premières minutes. Elle a ensuite concédé deux pénalités et se trouvait sous la menace d’une troisième éliminatoire.

En finale, la Liégeoise de 27 ans a émergé d’un combat âpre et disputé face à Erika Miranda. Alors qu’il restait 55 secondes au chronomètre, Van Snick a réalisé une clé de bras salvatrice, remportant son combat sur ippon. Sur le podium, la Belge est apparue ravie et émue de sa plus belle victoire dans sa nouvelle catégorie.

Les meilleurs résultats de Charline Van Snick jusqu’ici étaient des 3es places aux Grands Chelems de Bakou, en mars, et de Tashkent, en octobre et une victoire à l’Open Africain de Casablanca en mars.

Elle participera le 17 novembre au Grand Prix de La Haye.