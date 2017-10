La RTBF songe déjà à la rentrée 2018: un nouveau plateau de JT envisagé pour septembre prochain!

Ch.V.

C’est dans l’air pour la saison prochaine (2018-2019). François De Brigode et ses collègues du JT pourraient s’asseoir dans un nouveau décor. La rumeur circule dans les couloirs autour du studio 2. Celui qui abrite le plateau des différents journaux télévisés, mais aussi celui de « Sept à la Une » et d’ « On n’est pas des pigeons »…