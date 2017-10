Le Standard tenu en échec à l'Antwerp (0-0), Saint-Trond bat Mouscron (1-0) et est deuxième au classement général

En battant Mouscron grâce à un but de Dimitrios Goutas (90e+2), Saint-Trond a pris jeudi la 2e place du classement du championnat de Belgique de football. Après 12 journées, les Canaris comptent 23 points, 7 de moins que Bruges. L’autre rencontre de la soirée entre l’Antwerp et le Standard s’est terminée sans but. L’Antwerp (19 points) reste 5e, Mouscron (18) 7e et le Standard (16) 10e.

Les fumées générées par les fumigènes n’étaient pas encore disparues quand sur un coup franc de Paul-José Mpoku, Orlando Sa a eu l’occasion de battre Sinan Bolat (2e). L’Antwerp a tenté ensuie sa chance par Joery Dequévy (8e) et Sambou Yatabaré (8e) mais cela n’a pas inquiété un Standard solidement organisé à l’arrière. Malgré le manque d’espaces, Mpoku a servi Edmilson, qui a donné le ballon dans les mains de Bolat (35e). Suite à la blessure d’Obbi Oularé, remplacé par Joaquin Ardaiz(36e), et les soins donnés à Kostas Laifis (39e), le rythme a encore baissé. Mais la fin de période a été marquée par un sauvetage de Guillermo Ochoa sur un tir à bout portant de Dequévy (42e) et une grosse occasion manquée par Sa, de nouveau sur un coup franc de Mpoku (43e).

Avec neuf joueurs derrière le ballon, le Standard a misé sur le contre. La tactique a failli porter ses fruits mais la frappe de Razvan Marin a heurté la transversale (62e). Envoyé en tribune par l’arbitre, le coach anversois Lazslo Boloni a assuré le spectacle pendant sa sortie. Obligé, l’Antwerp a tenté sa chance de loin par Geoffry Hairemans (69e, 80e) et Faris Haroun (82e). A partir de ce moment, la peur de perdre a pris le dessus. Score final : 0-0

Dans l’autre rencontre de la soirée, St-Trond s’est imposé dans les arrêts de jeu. Un joli numéro technique de l’ailier de Saint-Trond Jordan Botaka (2e) avait lancé le duel face à Mouscron. Mouscron a riposté ensuite par un mouvement de Mergim Vojvoda vers Jonathan Bolingi (4e). La rencontre n’a pas réservé beaucoup de sensations jusqu’à la reprise de Yohan Boli sur un corner (21e). L’attaquant congolais a encore déçu ses supporters en manquant la transformation d’un penalty accordé pour une faute sur lui de Bruno Godeau (35e). Si Jean Butez a encore dû intervenir sur un tir de Botaka (45e+1), le gardien hesbignon, Lucas Pirard n’a rien eu à faire tant les Mouscronnois créaient peu de danger même sur les phases arrêtées.

À la reprise, les deux équipes n’ont pas pris plus de risques. Monté au jeu (58e), Jonathan Legear (58e) a relancé Saint-Trond en servant Sasha Kotysch, qui a tiré sur la transversale (66e). Legear a aussi fait apprécier sa technique de frappe (84e) mais surtout en déposant sur la tête de Goutas le but de la victoire (90e+2, 1-0).