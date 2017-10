Le Standard tenu en échec à l'Antwerp (direct 0-0), Saint-Trond bat Mouscron (1-0) et est deuxième

Le Standard, 11e avec 15 points avant cette rencontre, se rend à l’Antwerp. L’étonnant néo-promu, 6e avec 18 unités avant ce match face aux Rouches, respire la santé avec beaucoup d’anciennes saveurs liégeoises. L’occasion de quelques retrouvailles au Great Old. Mais surtout l’occasion de voir deux équipes qui rêvent de participer aux Playoffs 1 croiser le fer au cours d’une joute musclée.

Dans une ambiance très chaude, Sa se créait une première occasion en tout début de partie mais sa reprise de la tête était captée par le gardien de but adverse. C’était l’une des rares opportunités d’une première période décevante sur le plan du jeu. Et ce, même si l’Antwerp avait l’opportunité d’ouvrir le score en fin de premier acte si Ochoa n’avait pas réalisé un arrêt cinq étoiles devant lui. De même quelques secondes plus tard suite à une reprise de la tête de Sa.

La seconde période était marquée par l’exclusion de Boloni, le coach de l’Antwerp, très nerveux dans sa zone neutre.

Dans le même temps, Mouscron espère aussi réaliser une bonne opération en vue d’une qualification éventuelle pour les Playoffs 1. Mais il va falloir éviter le piège trudonnaire. Des Canaris qui, en cas de succès, passeraient seuls en seconde position dans la hiérarchie.