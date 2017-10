Jeunes parents: comment rompre l'isolement parental ?

La parentalité semble avoir beaucoup changé au cours des dernières décennies. De nos jours, grâce aux divers moyens de contraception et les PMA (procréations médicalement assistées), avoir un enfant est devenu un évènement plus planifié, désiré. La parentalité est souvent rêvée, fantasmée puis quand l’enfant vient au monde, les parents sont confrontés à une réalité parfois toute autre que celle qu’ils avaient imaginée et ils n’osent pas parler de leurs difficultés car ils pensent qu’en quelque sorte, « ils ont voulu ce qui leur arrive ». Ils peuvent alors s’enfermer dans des sentiments difficiles tels que la culpabilité, la honte, la tristesse, la solitude…

Ajoutons à cela que la société leur met également beaucoup de pression quant à leur responsabilité à être de « bons parents », que beaucoup de parents travaillent tous les 2 à temps plein et sont tout simplement débordés, épuisés et stressés. Bref, comment être un parent positif, bienveillant, impliqué tout en étant un conjoint aimant, présent et soutenant en affrontant des journées de travail épuisantes ?

LIEUX DE RENCONTRE

Heureusement, il existe des lieux de rencontre parents-enfants comme ceux organisés par Latitude Jeunes, à Liège (lire par ailleurs). « L’isolement des parents que nous pouvons rencontrer au lieu de rencontre s’explique parfois par le fait qu’il est inconcevable pour eux de laisser à quelqu’un d’autre la responsabilité de leur enfant en bas âge car ils prônent la place de la mère au foyer. Il s’agit d’un phénomène accentué par la culture des familles », explique Géraldine Duck, animatrice petite-enfance pour Latitude Jeunes.

« Parfois encore, l’isolement s’explique par la difficulté du parent (et plus particulièrement de la maman) à se séparer de son bébé. L’idée de laisser la garde de ce dernier à des personnes inconnues (en crèche, par exemple) pour aller travailler leur est trop pénible. Certains ne voient pas de sens à se séparer de leur enfant pour aller travailler mais ils peuvent vite se retrouver seuls dans notre société où comme nous venons de le dire, beaucoup de parents travaillent à temps plein », ajoute sa collègue Lidvine Cornet.

CERCLE VICIEUX

Par ailleurs, l’aspect financier peut être un facteur supplémentaire expliquant l’isolement de certains parents. Les places en crèche communale sont difficiles à obtenir et les crèches privées sont souvent hors de prix. De plus, les parents sans emploi ne voient pas le sens de faire garder leur enfant si, eux, restent à la maison. Là aussi, un cercle vicieux peut alors vite s’installer entraînant le parent vers l’isolement.

Comment fonctionne ce lieu d’échange ? « Nous ne « préparons » pas les parents à jouer leur rôle car ils en sont tout à fait capables seuls. Il est important de préciser que nous ne prétendons pas savoir mieux qu’eux comment être parent. C’est une erreur qui amènerait la personne à perdre confiance en elle dans son rôle et c’est tout ce que nous voulons éviter. En effet, notre lieu de rencontre se veut être un espace où règnent confiance, humilité, bienveillance et authenticité. Nous proposons pour cela un temps et un cadre où se rencontrer, mais ce sont les parents et leurs enfants qui donnent vie et sens à notre projet », précise encore Géraldine Duck.

« Ce sont les échanges entre les parents qui semblent être le plus bénéfique. Partager leurs difficultés, questions et doutes vécus dans leur quotidien peut être réellement thérapeutique car ils se sentent écoutés et d’un coup beaucoup moins seuls. Nous constatons régulièrement de vraies complicités se créer, des amitiés naître. Les relations perdurent en dehors du lieu de rencontre et nous pensons que l’ambiance qu’ils génèrent, si chaleureuse et respectueuse, favorise l’envie de chacun de revenir et de sortir de leur isolement, s’il y en a ».

De son côté, le lieu d’accueil propose une écoute active dans le non-jugement. C’est l’occasion pour le parent de venir déposer ses doutes et/ou ses questionnements auprès de personnes plus neutres mais qui ne se prétendent pas être des spécialistes non plus. Dans le cas où la personne a des questions plus particulières elle sera dirigée alors vers des professionnels concernés (thérapeutes, logopèdes, ONE, …). « C’est par cette écoute et cette relation de confiance que nous essayons de les rassurer et de renforcer leur sentiment de compétence dans leur rôle parental », poursuit Lidvine Cornet.

Enfin, l’espace de jeux pour les petits est pensé selon une pédagogie déterminée et propose régulièrement des activités thématiques différentes (ateliers créatifs, psychomotricité, animation musicale, …). Il est présenté aux parents des exemples d’activités et de modèles éducatifs adaptés au développement et aux besoins de l’enfant dans un but, entre autres, de sensibilisation. C’est parfois l’occasion pour les parents de découvrir de nouvelles manières de faire avec leur(s) enfant(s).