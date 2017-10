Les négociations entre direction et la FGTB ont finalement capoté à la FN Herstal

Belga

Alors que les positions tendaient à se rapprocher à la FN Herstal entre la direction et la FGTB et qu’une issue au conflit social, en cours depuis une semaine, aurait pu être décidée vendredi matin par le personnel ouvrier affilié à la FGTB, Francis Gomez, président de la Fédération des Métallos de Liège et Luxembourg a annoncé jeudi après-midi en conférence de presse que la direction avait fait volte-face et refusait d’appliquer le protocole d’accord sur lequel direction, conseil d’administration et le président de Fédération des Métallos Liège Luxembourg étaient tombés quelques heures plus tôt.