Foot: Jonathan Lardot va siffler en Europa League (vidéo)

Jonathan Lardot devant le Hall of Fame des Diables Rouges, au centre national de Tubize.

Ce jeudi 2 novembre, Jonathan Lardot sifflera pour la première fois une rencontre de phase finale d’Europa League (sa destination ne sera cependant révélée que dans les tout derniers jours par l’UEFA). Un petit événement pour notre province puisqu’il faut remonter au 29 juillet 1995 pour trouver trace d’un arbitre liégeois en Coupe d’Europe. Ce jour-là, Léon Schelings avait dirigé la finale aller de l’Intertoto entre les Girondins de Bordeaux du trio Zidane-Dugarry-Lizarazu et l’Eintracht Francfort.

En Belgique, 7 arbitres ont le statut d’international (en plus de 10 assistants). Jonathan fait partie de cette élite depuis 2012. Depuis, il a notamment dirigé une demi-finale de championnat d’Europe U17 à Malte, des rencontres de Youth League et même un premier match international (Lichtenstein-Macédoine) en mars dernier. Cette saison, il s’est retrouvé aux commandes de deux rencontres des tours préliminaires de la Ligue des Champions (Copenhague-Zilina le 19 juillet et Rosenborg-Celtic le 2 août). « J’ai chaque fois eu de bons rapports », se réjouit le citoyen d’Ouffet (où il est toujours affilié), qui déménagera à Fraiture dans la foulée de son retour de voyage. « C’est ce qui m’a permis d’obtenir cette première désignation pour la phase de poules de l’Europa League. En fait, j’étais convoqué pour le 14/9 mais l’UEFA a accepté de permuter avec Bart (Vertenten) car mon épouse était enceinte. Finalement, le petit, mon 2 e enfant, est venu le 27… »

Plus de détails et de commentaires sur nos éditions digitales .