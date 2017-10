La rencontre entre l’Antwerp et le Standard a commencé avec quelques minutes de retard. Et pour cause, les supporters ont mis le feu en tribunes. Tifo, fumigènes, pétards… Tout y est passé !

Les photographes en ont profité pour immortaliser ces moments. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est stupéfiant.

There’s only one Red & White » (il n’y a qu’un seul club rouge et blanc) : c’est la banderole affichée, en deux morceaux, par les supporters du Standard, qui ont allumé de nombreux fumigènes et pétards. Ceux de l’Antwerp se sont signalés par un magnifique tifo : « Royal Antwerp Football Club ».